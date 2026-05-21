Srbija i Ukrajina potpisale izjavu o nastavku pregovora o Sporazumu o slobodnoj trgovini

Danas pre 12 minuta  |  FoNet
Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Srbije Jagoda Lazarević i zamenik premijera Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije Taras Kačka potpisali su danas Zajedničku izjavu o nastavku pregovora dve vlade o Sporazumu o slobodnoj trgovini.

Jagoda Lazarević i Kačka potpisali su i dokument koji se tiče modaliteta vođenja pregovora o Sporazumu o slobodnoj trgovini vlada Srbije i Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo. Tokom boravka u Beogradu, Kačka je i sa ministrom za evropske integracije Srbije Nemanjom Starovićem potpisao Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti evropskih integracija, navedeno je u saopštenju.
Starovć sa Kačkom potpisao Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti evropskih integracija

Srbija i Ukrajina potpisale Memorandum o razumevanju o saradnji u EU integracijama

"Poseban akcenat na jačanju ekonomske saradnje": Vučić se sastao potpredsednikom vlade Ukrajine Tarasom Kačkom: "Razmenili smo…

Kačka u Beogradu: Sporazum o slobodnoj trgovini u interesu kompanija iz Srbije i Ukrajine

Macut: Srbija ima potencijal da postane ključno ekonomsko i logističko čvorište za ukrajinske kompanije

Kačka: Evropa mora biti ujedinjena i integrisana kako bi se prebrodili svi izazovi

SRCE: Marta Kos bi morala da zna da novi zakoni nisu put ka slobodnim izborima

Starovć sa Kačkom potpisao Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti evropskih integracija

Dvadeset godina kasnije: Gde je Crna Gora, a gde Srbija

Kandidatkinja naprednjaka nema podršku kolektiva da dođe na čelo gimnazije

Marta Kos bi morala da bude svesna da Petrašinovićevi zakoni nisu put ka slobodnim izborima

