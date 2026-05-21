Srbija i Ukrajina potpisale izjavu o nastavku pregovora o Sporazumu o slobodnoj trgovini

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Srbije Jagoda Lazarević i zamenik premijera Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije Taras Kačka potpisali su danas Zajedničku izjavu o nastavku pregovora dve vlade o Sporazumu o slobodnoj trgovini.

Jagoda Lazarević i Kačka potpisali su i dokument koji se tiče modaliteta vođenja pregovora o Sporazumu o slobodnoj trgovini vlada Srbije i Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo. Tokom boravka u Beogradu, Kačka je i sa ministrom za evropske integracije Srbije Nemanjom Starovićem potpisao Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti evropskih integracija, navedeno je u saopštenju.