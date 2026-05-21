„Srbija logistički centar za ukrajinske kompanije“: Ruska agencija o poseti delegacije iz Kijeva Beogradu

Na današnju posetu ukrajinske delegacije Beogradu osvrnula se i ruska agencija TASS navodeći da bi Srbija mogla postati „logistički centar za ukrajinske kompanije“.

Kako se navodi, premijer Srbije Đuro Macut je tokom sastanka sa potpredsednikom vlade Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije Taraom Kačkom istakao da bi balkanska republika mogla postati logistički centar za ukrajinske kompanije. Na sastanku su, navodi se, dalje razmatrani aktuelni bilateralni odnosi između Srbije i Ukrajine, kao i mogućnosti za unapređenje saradnje u oblastima od obostranog interesa, pre svega u trgovini, ekonomiji, infrastrukturi,