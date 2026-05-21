Tramp poslao udarnu grupu nosača aviona na obale Kube: „Dokazao svoju borbenu moć širom sveta“

Udarna grupa nosača aviona američke mornarice, predvođena nuklearnim nosačem aviona USS Nimitz, ušla je u Karipsko more, saopštila je američka Južna komanda na društvenoj mreži X.

Welcome to the Caribbean, Nimitz Carrier Strike Group! The aircraft carrier USS Nimitz (CVN 68), the embarked Carrier Air Wing 17 (CVW-17), USS Gridley (DDG 101) and USNS Patuxent (T-AO 201) are the epitome of readiness and presence, unmatched reach and lethality, and strategic… pic.twitter.com/83mfzSIKzd — U.S. Southern Command (@Southcom) May 20, 2026 Zajedno sa nosačem aviona, u region su stigli vazdušna grupa Carrier Air Wing 17, razarač USS Gridley i tanker za