U srpskim sredinama na centralnom Kosovu novi skupovi podrške uhapšenim direktorima

U srpskim sredinama na centralnom Kosovu i Metohiji jutros su održani skupovi podrške petorici direktora srpskih zdravstvenih i prosvetnih institucija u Gračanici koje su prištinske vlasti uhapsile zbog navodnog zastrašivanja birača.

Kako je preneo Radio KiM, skupovi su održani u Gračanici, Lipljanu, Lapljem Selu i u Donjoj Gušterici ispred zdravstvenih i prosvetnih institucija koje finansira Srbija u tim mestima južno od Ibra. Zaposleni u KBC Priština sa privremenim sedištem u Gračanici jutros su od 9 časova obustavili rad na pola sata, preneo je taj medij. Skupovi su održani i ispred Doma zdravlja u Gračanici, kao i ispred Srednjoškolskog centra i Osnovne škole „Miladin Mitić“ u Lapljem Selu.