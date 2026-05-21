Zaharova: Ne obraćati pažnju na spekulacije koje kruže oko prodaje ruskog udela u NIS-u

Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je danas u Moskvi da ne treba obraćati pažnju na spekulacije koje kruže oko prodaje ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS), već da treba sačekati zvanične komentare učesnika pregovora. „Pregovori oko Naftne industrije Srbije s naše strane vode se pod pokroviteljstvom Ministarstva energetike, uz učešće predstavnika grupe Gasprom, uz oslanjanje na rusko-srpski međuvladin sporazum o