Danas je veliki praznik u pravoslavlju: Šta simbolizuje Spasovdan i zašto je važan? Izgovorite „Spasi, Gospode, narod Tvoj“…

Danas pravoslavni vernici obeležavaju Spasovdan, jedan od najznačajnijih praznika u crkvenom kalendaru, koji se uvek slavi četvrtkom, četrdeseti dan posle Vaskrsa.

Ovaj veliki praznik posvećen je Vaznesenju Gospoda Isusa Hrista, odnosno trenutku kada se Hristos, nakon vaskrsenja i četrdeset dana provedenih sa svojim učenicima, uzneo na nebo pred njihovim očima i blagoslovio ih podignutih ruku. Pre nego što se vazneo, Hristos je svojim učenicima ostavio reči koje su zauvek promenile hrišćanstvo: „Idite po svemu svetu i propovedajte Jevanđelje svakom stvorenju. Koji poveruje i krsti se – biće spasen; a koji ne poveruje – biće