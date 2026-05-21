Ne zaboravite! Ovo je večernji običaj za Spasovdan koji se smatra ključnim za zdravlje, slogu i porodični blagoslov

Danas Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Spasovdan, jedan od važnih praznika u pravoslavnom kalendaru koji je duboko ukorenjen u narodnoj tradiciji. Ovaj dan se širom Srbije ispraća kroz običaje i verovanja koja se prenose generacijama.

Spasovdan se smatra danom duhovne obnove, molitve i porodičnog okupljanja, ali i trenutkom kada se simbolično traži zaštita za dom, zdravlje i blagostanje. Pripreme za Spasovdan i čišćenje doma U narodnom verovanju, pripreme za Spasovdan počinju mnogo ranije. Smatralo se da dom i dvorište moraju biti potpuno čisti i uredni, jer praznik donosi Božji blagoslov i blagostanje. Zato su domaćice detaljno sređivale kuću, prale pragove, pripremale svečane kolače i