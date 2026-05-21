Obradović napustio konferenciju! Ako ste došli da čujete neko zlo... komentar koji se nije čuo u prenosu ostavio u čudu novinare

Nakon eliminacije Crvene zvezde u polufinalnoj seriji plej-ofa ABA lige od Partizana trener crveno-belih Saša Obradović je bio veoma kratak.

Nakon svog izlaganja posle drugog poraza od crno-belih, samo je napustio pres-salu, ne sačekavši pitanja novinara. – Ništa, samo čestitke Partizanu, zasluženo su pobedili. Nije lako davati izjave vruće glave i pod velikim emocijama i davati ove ili one razloge. Niti nešto da se upire prstom… Ako bih molio vas sve ovde, ako ste došli da čujete neko zlo ovde, da me poštedite. Potom je Obradović rekao „Hvala” i napustio pres-salu. Prilikom napuštanja prostorije