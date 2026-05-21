Spasovdanska litija stigla do Slavije: Hiljade ljudi prate Pojas Presvete Bogorodice do Hrama Svetog Save
Dnevnik pre 1 dan
Spasovdanska litija koja je večeras krenula od Vaznesenjske crkve ka Hramu Svetog Save na Vračaru, stigla je do trga Slavija gde je održana molitva.
Spasovdanska litija povodom slave Grada Beograda, u kojoj učestvuje veliki broj građana, krenula je nešto posle 19.00 časova od Vaznesenjske crkve ka Hramu Svetog Save na Vračaru, a predvodi je patrijarh srpski Porfirije koji nosi Pojas Presvete Bogorodice. Pojas Presvete Bogorodice, jedna od najznačajnijih svetinja pravoslavnog sveta, juče je u Beograd stigla iz manastira Vatoped, gde se čuva prethodnih šest vekova. Časni krst na Spasovdanskoj litiji ove godine