Beograd obeležava Spasovdan: Litija večeras od Vaznesenjske crkve do Hrama Svetog Save

Tradicionalna Spasovdanska litija biće održana večeras u Beogradu, a povorka će od Vaznesenjske crkve do Hrama Svetog Save predvoditi patrijarh srpski Porfirije.

Poseban značaj ovogodišnjem obeležavanju slave grada daje dolazak pojasa Presvete Bogorodice sa Svete Gore, koji će vernicima biti dostupan na poklonjenje do 29. maja. Časni krst ove godine nosiće jedan od najboljih učenika Matematičke gimnazije. Govoreći za Euronews Srbija, jerej Miroslav Vasić rekao je da je dolazak ove svetinje "veliki blagoslov" za vernike i podsetio da se pojas Presvete Bogorodice veoma retko iznosi iz manastira Vatoped. "To je jedini