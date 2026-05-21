Sud pravde EU: Evropska unija može da zamrzne rusku imovinu čak iako se nalazi u fondovima

Evropska unija sada može da zamrzne imovinu povezanu s ruskim državljanima koji su sankcionisani zbog zbog rata u Ukrajini, čak i kada se ta imovina nalazi u okviru fondova i ako ne postoji direktna pravna veza sa uključenim licima, presudio je danas Sud pravde Evropske unije.

Odluka je usledila nakon što su italijanske vlasti zaplenile imovinu kompanija sa složenim pravnim strukturama, za koje se verovalo da ih na kraju kontrolišu Rusi koji se nalaze na listi sankcija Evropske unije, prenosi Sky News. Kompanije tvrde da sankcionisane osobe nemaju direktnu kontrolu nad imovinom i da je stoga zamrzavanje bilo nezakoniti. Međutim, Sud pravde EU je odbio njihovu optužbu, navodeći da "nepotrebno složene pravne strukture" same po sebi mogu