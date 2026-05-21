UŽIVO: Kriza na Bliskom istoku, Pezeškijan: Suprotstavićemo se svakom pokušaju da se Iran primora na predaju

Američki marinci ukrcali su se na tanker koji je plovio pod iranskom zastavom u Persijskom zalivu, nakon sumnji da je pokušao da probije američku pomorsku blokadu iranskih luka, saopštio je CENTCOM.

Incident dolazi u trenutku pojačanih tenzija između Vašingtona i Teherana, dok predsednik SAD Donald Tramp tvrdi da su pregovori sa Iranom u završnoj fazi, ali upozorava da bi Amerika mogla da izvede nove vojne udare ukoliko dogovor ne bude postignut. Istovremeno, iranska Revolucionarna garda saopštila je da je kroz Ormuski moreuz u protekla 24 sata bezbedno prošlo 26 brodova uz koordinaciju sa njihovim snagama. Ključni događaji Tramp: Pregovori sa Iranom u