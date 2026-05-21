Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave praznik Hristovog vaznesenja – Spasovdan.

Izvor: Danas
Spasovdan se obeležava i kao slava grada Beograda.

Prema verskom učenju, Spasovdan se proslavlja u znak sećanja na dan kada se Isus poslednji put javio učenicima, zapovedio im da idu po svetu i propovedaju jevanđelje. Nakon toga se na Maslinskoj gori naočigled svih uzneo na nebo, čime je završio svoje delo spasenja. Njegovi učenici potom su prenosili Hristovu veru svetom i time ljude spasavali u veri, odakle i naziv praznika. Spasovdan je pokretnog datuma i uvek se obeležava u četvrtak, četrdeseti dan od Vaskrsa.
