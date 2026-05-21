Partizan do finala kao furija: Zvezda doživela potop, Delije nezadovoljne, utakmica prekidana!

Ognjen Dobrić sa razglasa smirivao publiku! Košarkaši Partizana. savladali su Crvenu zvezdu i u drugom meču polufinala i plasirali se u finale ABA lige.

Crno-beli su slavili rezultatom 89:78. Meč je obeležila dominacija Partizana gotovo celom utakmicom, ali i prekidi meča od strane Delije koje su izražavale nezadovoljstvo radom uprave, ali i gađale klupu Partizana i sudije. Utakmica počinje dobrim napadom Partizana, koji odmah dolazi do prvih poena posle asistencije Dilana Osetkovskog za Bruna Fernanda. U uvodnim minutima obe ekipe imaju mnogo promašaja, posebno u šutu za tri poena. Igra se veoma čvrsto, sa dosta