Dritan Abazović za Insajder povodom dve decenije crnogorske nezavisnosti: Odnosi sa Srbijom funkcionišu po principu toplo-hladno, s tim da je više bilo hladno

„Najveće dostignuće je to što smo postali nezavisna i suverena država. To je prvo. Drugo što smo u međuvremenu postali članica NATO-a. Treće što smo uspeli da izvršimo prvu demokratsku smenu vlasti u svojoj istoriji, da pokrenemo taj demokratski točak. I završno, ali ne manje važno jeste što je Crna Gora danas zemlja koja pretenduje da bude najozbiljniji kandidat za prvog narednog člana EU“, kaže za Insajder Dritan Abazović, predsednik Građanske inicijative URA i bivši premijer Crne Gore navodeći najveća

Dritan Abazović. FOTO: Srđan Ilić Ipak, kako dodaje, u ovom periodu je bilo i mnogo stvari koje su mogle da budu bolje. „Ali neka bude da se prvih 20 godina možda nismo najbolje snašli, ali da će narednih 20 biti zaista u najpozitivnijem znaku vezano za Crnu Goru, njene građane i životni standard“, kaže Abazović. Upitan koji izazovi predstavljaju konstatnu za crnogorsko društvo u prethodne dve decenije, Abazović ističe političke elite. „Izazov su političke elite,