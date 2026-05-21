Nakon izostanka sa skupa u decembru, Vučić kaže da ide u Tivat: Sagovornici Insajdera ističu da učešće na samitu EU-Zapadni Balkan ne sme zavisiti od dobre volje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je odlučio da će prisustvovati samitu Evropska unija–Zapadni Balkan u Tivtu, nakon razgovora sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, a sagovornici Insajdera ocenjuju da prisustvo takvom skupu ne bi smelo da bude predstavljeno kao stvar lične odluke, već kao očekivano ponašanje zemlje kandidata i deo dosledne državne politike prema evropskim integracijama, reformama i korišćenju sredstava iz evropskog Plana rasta.

Foto: Srđan Ilić Nije prvi put da Vučić od učešća Srbije na samitu Evropska unija–Zapadni Balkan pravi političku dilemu. I uoči samita u Tirani 2022. godine najavljivao je da neće ići, ali je potom promenio odluku i prisustvovao skupu, ocenjujući da bi njegov izostanak mogao da nanese štetu Srbiji. Sličan obrazac ponovio se i kasnije: na samitu u Briselu 2023. Srbiju nije predstavljao Vučić, već tadašnja premijerka Ana Brnabić, dok 2025. godine Srbija nije imala