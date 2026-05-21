Slučaj Senjak: Više javno tužilaštvo saopštilo da je reagovano odmah po prijavi nestanka A.N.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je, kako se navodi, povodom netačnih informacija i interpretacija koje se plasiraju u delu javnosti da su navodno nadležni organi čekali nekoliko dana da reaguju u vezi sa krivično-pravnim događajem u restoranu "27" na Senjaku, saopštilo da je reagovano odmah po prijavi nestanka.

Srđan Ilić Zarad tačnog informisanja javnosti, tužilaštvo ukazuje da je supruga A. N. prijavila njegov nestanak policiji oko 16 časova 13. maja, a da je policija o prijavi obavestila Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. Nakon početnih provera date prijave, kako je navedeno, policija je istog dana u 20.47 časova obavestila Više javno tužilaštvo u Beogradu da je supruga A. N. prijavila njegov nestanak i da postoje indicije da je on učestvovao u događaju u kojem