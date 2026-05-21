Vlada Kube: Optužnica protiv Kastra podao i sramotan akt političke provokacije

Kubanska vlada saopštila je da je optužnica koju su Sjedinjene Američke Države podigle protiv bivšeg kubanskog predsednika Raula Kastra „podao i sramotan akt političke provokacije“.

Havana, Kuba Foto: Tanjug/ AP Photo/ Ramon Espinosa U saopštenju kubanske vlade koje je objavljeno na internetu u sredu i pročitano na državnoj televiziji se ukazuje da u optužnici protiv Kastra američka vlada „izvrće činjenice“ o obaranju dva aviona 1996. godine i pogibiji Amerikanaca u tom incidentu, prenosi CNN. Kuba je podsetila da je donela odluku o obaranju aviona nakon što su Sjedinjene Američke Države ignorisale brojne pritužbe zbog narušavanja kubanskog