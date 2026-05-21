Arsenal sprema ludilo na ulicama Londona! Prvo finale Lige šampiona, pa parada za titulu u Premijer ligi!

Fudbalski klub Arsenal najavio je danas da će se parada povodom osvajanja titule u Premijer ligi biti održana u nedelju, 31. maja.

Proslava će se održati u londonskoj opštini Izlington od 14.00. Pobednička parada će se održati dan posle finala Lige šampiona u kojoj će tim Mikela Artete igrati sa Pari Sen Žermenom u Budimpešti. Ako Arsenal pobedi PSŽ, igrači tog kluba će dan kasnije sa navijačima proslaviti i taj trofej. "Hvala našim navijačima što su bili uz nas na svakom koraku ovog neverovatnog putovanja, što ste nam pružali podršku i vratili nas tamo gde pripadamo", naveo je Arsenal u