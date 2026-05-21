Danas ležu pare jednoj grupi građana: Evo ko ima pravo na isplatu
Kurir pre 53 minuta
Kako ističu iz Nacionalne službe za zapošljavnje redovne novčane naknade nezaposlenim licima za april 2026. godine biće isplaćene danas, dok će privremene novčane naknade licima koja žive na i izvan teritorije AP Kosova i Metohije, za april 2026. godine biti isplaćene u petak 22.05.2026. godine.
Nacionalna služba za zapošljavanje 23. marta 2026. godine raspisala je 11 javnih poziva, putem kojih će, kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim licima, u mere aktivne politike zapošljavanja biti uključeno više od 15.000 lica. Kao i prethodnih godina, težište će biti na teže zapošljivim kategorijama lica u koje prvenstveno spadaju: Većina javnih poziva biće otvorena do 30. novembra 2026. godine, dok je rok za podnošenje zahteva za pojedine