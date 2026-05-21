Država ulaže više od 44 miliona dinara u bolnicu u Somboru: Stižu moderni aparati, oprema i uniforme za zaposlene – značajno unapređenje zdravstvenog sistema

Nakon što je Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo odobrio sredstva na javnom konkursu, Opšta bolnica "Dr Radivoj Simonović" u Somboru, koja pruža zdravstvenu zaštitu na sekundarnom nivou žiteljima Zapadnobačkog okruga, nabaviće nekoliko modernijih uređaja, ali će konačno i zaposleni dobiti uniforme, što do sada nije bio slučaj.

Opšta bolnica je pokrenula postupak javne nabavke laparoskopskog stuba sa pratećom opremom, dva monitora i nadogradnjom za primenu ICG kontrasta, a novi mobilni uređaj za pacijente će značiti brži oporavak, uz manje bolova i ožiljaka. Ujedno traže se ponuđači za isporuku još dva medicinska uređaja, kliničkog respiratora koji može da se koristi u intrahospitalnom transportu i defibrilatora sa mogućnošću praćenja EKG-a. Bolnica će nabaviti opremu za patologiju koja