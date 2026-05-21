Kraj prodaje energetskih pića maloletnicima? Četiri grada već prihvatila predlog Vlade, uvode se i zabrane vezane za alkohol

Nakon najavljenih zakonskih izmena koje bi trebalo da pooštre pravila prodaje alkohola i energetskih pića, Hrvatska se suočava sa različitim pristupima gradova i opština kada je reč o njihovoj primeni u praksi.

Vlada Hrvatske uputila je u proceduru Predlog izmene Zakona o trgovini kojim se uvode stroža pravila, posebno u delu koji se odnosi na maloletnike. Prema predloženim izmenama, gradovi i opštine dobijaju mogućnost da ograniče prodaju alkohola u večernjim i noćnim satima, dok bi energetska pića bila eksplicitno zabranjena za prodaju osobama mlađim od 18 godina. Time bi se, kako se navodi, energetska pića zakonski izjednačila sa alkoholom, cigaretama i proizvodima