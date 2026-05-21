Ludnica u finalu Zapada! Šej uzvratio udarac! Oklahoma i Sparsi igraju seriju za pamćenje - svi žele sedam utakmica! (video)

Finale Zapadne konferencije pretvara se u pravu košarkašku poslasticu! Posle još jedne lude noći u NBA plej-ofu, Oklahoma je savladala San Antonio Sparse sa 122:113 i stigla do izjednačenja u ovoj neverovatnoj seriji 1:1.

Posle novog spektakla koji su Šej i Vembi priredili, ljubitelji košarke širom planete imaju samo jednu želju – da ova serija ode u sedam utakmica! Nakon kritika zbog slabijeg izdanja u prvom meču, Šej Gildžs-Aleksander izašao je na parket sa jasnim ciljem – da pokaže svima zašto je MVP lige! I uspeo je. Već od prvih minuta bilo je jasno da Sparsi ovog puta nemaju odgovor za njegov ritam, prodore i šut. Kanađanin je utakmicu završio sa brutalnih 30 poena i devet