Navijači Crvene zvezde izviždali Sašu Obradovića! Delije besne na svog trenera! Zbog jednog igrača Pionir je eksplodirao! video…

U drugoj utakmici polufinala ABA lige, Partizan trenutno dominira i održava ubedljivu, dvocifrenu prednost nad Crvenom zvezdom.

Tenzično je u Pioniru, a veliki potres dogodio se na tribinama sredinom druge četvrtine. Naime, navijači Zvezde su žestoko izviždali svog trenera Sašu Obradovića nakon što je odlučio da izvede iz igre Ognjena Dobrića. Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku: Ognjen Dobrić je ubrzo vraćen na parket, nakon čega je dobio ovacije... Zvezda je u teškoj situaciji, mora u nastavku utakmice da juri veliki zaostatak protiv razigranog rivala.