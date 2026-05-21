Sirski izneo jezivu tvdrnju o paklu na frontu! Ukrajinski komandant šokirao Brisel užasnim brojkama

Ruska vojska gubi najmanje 1.000 ljudi dnevno, izjavio je danas u Briselu komandant ukrajinske vojske, general Oleksander Sirski.

On je pred Savetom NATO-Ukrajina u Briselu rekao da strategija "aktivne odbrane" Kijeva iscrpljuje ruske snage i nanosi velike gubitke Moskvi. Ruska vojska gubi najmanje hiljadu vojnika poginulih ili ranjenih svakog dana na ukrajinskom frontu, napisao je Sirski u objavi na Fejsbuku. Prema njegovim rečima, ruski gubici od početka 2026. godine sada prelaze 141.500 vojnika, uključujući više od 83.000 smrtnih slučajeva. Sirski je rekao da ukrajinske jedinice dronovima