Srbija okuplja mlade snage! Kolaković kreće u stvaranje tima za budućnost

Selektorka ženske rukometne reprezentacije Srbije Sandra Kolaković odlučila je da početkom juna okupi deo tima, pretežno od devojaka iz domaće lige, objavio je danas Rukometni savez Srbije.

Kolaković će tako od 1. do 5. juna u Pančevu raditi sa 20 devojaka, obaviće i potrebna testiranja kako bi svaka igračica dobila jasan plan za pripreme tokom leta. "Okupljanje u Pančevu je izvanredna prilika da vidimo devojke iz domaće lige, da budemo sigurni u njihove mogućnosti i da krenemo sa realizacijom određenih ideja", rekla je Kolaković. "Ovo je prvi put da se okuplja tim, a da nemamo utakmicu i takmičarsku obavezu, zato želim da postavim neke stvari u koje