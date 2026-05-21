Zorana i Mikec predvode Srbiju! Spoj mladosti i iskustva: Srpski strelci kreću u lov na medalje!

Streljačku reprezentaciju Srbije će na Svetskom kupu u Minhenu, od 26. do 30. maja, predstavljati 12 takmičara, saopštio je Streljački savez Srbije.

Kako je naveo Savez, Srbiju će predstavljati vrlo mlada selekcija, pošto se stručni štab opredelio da šansu pruži većem broju juniorskih reprezentativaca, jer njih već u drugoj polovini juna očekuje Svetsko omladinsko prvenstvo u nemačkom Zulu. Uz osmoro juniora, u selekciji je i četvoro seniora - Zorana Arunović, Damir Mikec, Aleksandra Havran i Aleksa Rakonjac. Puška, muškarci: Aleksa Rakonjac Puška, žene: Aleksandra Havran, Ljiljana Cvetković, Anđelija