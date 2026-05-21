Profesori Jovine gimnazije u Novom Sadu suspendovani zbog učešća na protestu i štrajka

Mašina pre 1 sat  |  Mašina
Nekoliko profesora Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu od danas je suspendovano zbog učešća na protestima i štrajka, tvrdi jedna od suspendovanih profesorica Marija Vasić. Ona za Mašinu navodi da suspenzija počinje odmah, zbog čega je neizvesno šta će biti sa ocenama učenika, budući da se uskoro završava školska godine. Ne sumnja da je u pitanju diskriminacija i kaže da će suspendovani profesori angažovati advokate.

Vasić za Mašinu objašnjava da je pet-šest profesora, koji su i članovi sindikata, dobili poziv od pomoćnika direktora da se pojave u 13.30 na razgovoru sa direktorom, bez najave zbog čega. „Direktor je kasnio pola sata, pozvao je, isto tako, članove nastavničkog veća, koji su tamo bili iz redova njegovih lojalista i koji su svi tvrdili da ne znaju zašto su pozvani. Čim je ušao, rekao nam je da smo svi suspendovani, počeo je da nam deli fascikle, pitao je ko hoće da
Protest zbog suspendovanja nastavnika Jovine gimnazije u Novom Sadu

Novi SadJovan Jovanović ZmajSindikatjovina gimnazijaMarija Vasić

