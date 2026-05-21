Crna Gora obeležava Dan nezavisnosti: Organizacija proslave košta 3 miliona €, stižu Milo Đukanović i Riki Martin

Crna Gora danas obeležava Dan nezavisnosti, u znak sećanja na referendum održan 2006. godine, kada su građani glasali za izlazak iz državne zajednice sa Srbijom.

Dve decenije kasnije, zemlja jubilej dočekuje na putu ka Evropskoj uniji, ali i dalje kao društvo sa izraženim političkim i identitetskim podelama. Povodom 20 godina od obnove državnosti, sinoć je u Podgorici organizovan svečani prijem na kojem je poručeno da će za završetak evropskog puta biti potrebno mnogo više zajedništva i političke stabilnosti. Premijer Milojko Spajić ocenio je da je referendum bio istorijski trenutak, ali tek početak procesa izgradnje