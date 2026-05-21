Danas je Spasovdan, slava Beograda: Jedna od najvećih svetinja pravoslavlja čelu litije, ovo će biti trasa od 19 časova

Patrijarh srpski Porfirije predvodiće od 19 časova litiju u Beogradu povodom obeležavanja gradske slave, a ovogodišnje obeležavanje praznika Vaskrsenja Isusa Hrista - Spasovdana uveličaće pronošenje Pojasa Presvete Bogorodice koji je stigao u Srbiju sa Svete Gore.

Časni krst nosiće Andrej Drobnjaković koji je kao učenik Matematičke gimnazije osvojio brojne medalje na olimpijadama znanja, a vernicima će na kraju litije i bogosluženja u Hramu Svetog Save biti podeljeno 300.000 trakica koje su osveštane na Pojasu Presvete Bogorodice u manastiru Vatoped. Litije će se kretati od Hrama Vaznesenja Gospodnjeg Ulicom kneza Miloša, a nakon toga i Ulicom kralja Milana, zatim obilazno s desne strane kružnog toka Slavija, pa dalje