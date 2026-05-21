Partizan razbio Crvenu zvezdu i ušao u finale: Dominirao u derbiju i poslao "večitog" rivala na remont

Partizan je prvi finalista ABA lige, nakon što je sa 2:0 u seriji pobedio Crvenu zvezdu.

Ekipa Đoana Penjaroje slavila je u dvorani Aleksandar Nikolić 89:78 i tako nanela verovatno najbolniji poraz crveno-belima u "večitom" derbiju, u ovoj sezoni. Partizan je produbio krizu u kojoj se Crvena zvezda nalazi. Valjak je u dva vezana meča imao u po 20 poena prednosti, dok crveno-beli jednostavno nisu imali odgovor. Ekipa Saše Obradovića igrala je samo u momentima kad joj je Partizan to dozvoljavao. U poslednjih šest mečeva, Zvezda je pretrpela čak pet