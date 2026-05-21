Šest splavova izgorelo na Adi Ciganliji: Novi detalji o požarima, učestvovao veliki broj vatrogasaca (foto)

U požaru koji je danas oko 14.20 sati izbio na splavu na Adi Ciganliji, na Obrenovačkom drumu sa makiške strane, izgorelo je šest splavova.

Nakon višesatne intervencije vatrogasaca-spasilaca požar je ugašen, a sprečeno je dalje širenje vatre na okolne objekte. Na terenu je bilo angažovano 24 vatrogasca-spasilaca sa osam vozila, kao i jedan vatrogasni brod "Vatrogasac", koji je učestvovao u gašenju požara sa rečne strane i obezbeđivanju pristupa splavovima zahvaćenim vatrom. Brzom reakcijom službi sprečene su veće posledice i širenje požara na veći broj objekata. Vatrogasci-spasioci su, uprkos otežanim