Pritvor do 30 dana za sedmoro srpskih direktora na Kosovu, Petković traži da budu oslobođeni

Osnovni sud u Prištini odredio je danas pritvor do mesec dana za sedmoro Srba, direktora zdravstvenih i obrazovnih ustanova u Gračanici optuženih za krivično delo "povreda slobodne volje birača".

Direktori tih institucija privedeni su nakon što ih je kosovski ministar za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenad Rašić optužio za pritisak i deljenje otkaza radnicima zbog političkih razloga, odnosno jer su podržavali opcije koje nisu Srpska lista. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković potvrdio je danas da je pritvor od mesec dana za sedmoro direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Srbije sa centralnog dela Kosova i