Skupovi podrške uhapšenim direktorima širom centralnog Kosova

Skupovi podrške uhapšenim direktorima jutros u 9.00 sati održani su ispred zdravstvenih i prosvetnih institucija koje finansira Srbija u Gračanici, Lipljanu, Gušterici, prenosi Radio Kim.

Kako piše Kim radio, zaposleni u KBC Priština sa privremenim sedištem u Gračanici jutros su na tridesetak minuta prekinuli rad. Kao i juče, nije bilo obraćanja, niti isticanja zahteva. Sličan skup održan je i ispred Doma zdravlja u ovom mestu, kao i ispred Srednjoškolskog centra i OŠ „Miladin Mitić“ u Lapljem Selu. Kako Kim radio prenosi, sličnih okupljanja je bilo i u Lipljanu, te Donjoj Gušterici. Uhapšeni direktori će tokom prepodneva biti izvedeni pred sud u