U danu posete ukrajinske delegacije Beogradu, od Merca stigao novi predlog proširenja EU

Nije predvođena Volodimirom Zelenskim, ali je u Beograd stigla državna delegacija Ukrajine.

U fokusu ekonomska saradnja i evropske integracije dveju zemalja. U istom danu, od nemačkog kancelara stiže non pejper, predlog o novom modelu proširenja Evropske unije. Potpisi ukrajinskog potpredsednika vlade i srpskog ministra na memorandum o saradnji u evropskim integracijama. Ukrajina i Srbija dogovorile su razmenu iskustava u procesu evro integracija, obuku i saradnju u usklađivanju sa evropskim propisima. Evrointegracije i ekonomija u središtu razgovora