Aston Vila je pobednik Lige Evrope: Fantastična noć u Istanbulu

Princ Vilijam čestitao je igračima, stručnom štabu i svim zaposlenima u Aston Vili, nakon što je taj fudbalski klub osvojio trofej Lige Evropa.

Fudbaleri Aston Vile osvojili su sinić titulu u Ligi Evropa, pošto su u finalu u Istanbulu na „Bešiktaš parku“ pobedili Frajburg sa 3:0. Utakmicu u Istanbulu pratio je između ostalog i princ od Velsa Vilijam, koji je u javnosti poznat kao veliki navijač Aston Vile. Princ od Velsa je posle utakmice objavio i poruku sa čestitkom. „Neverovatna noć. Velike čestitke svim igračima, timu, stručnom štabu i svima koji su povezani sa klubom. Prošle su 44 godine od osvajanja