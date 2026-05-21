Srbija i Ukrajina potpisale Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti evrointegracija

Ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović i zamenik premijera Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije Taras Kačka potpisali su danas u Beogradu Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti evropskih integracija.

Memorandum potvrđuje opredeljenost Srbije i Ukrajine za unapređenje bilateralne saradnje i za razmenu iskustava u procesu evropskih integracija, saopštilo je Ministarstvo koje vodi Starović. To, kako se navodi, uključuje jačanje institucionalnih kapaciteta, obuku državnih službenika, saradnju u oblasti usklađivanja sa pravnim tekovinama Evropske unije (EU) i razmenu znanja o korišćenju fondova Unije. Memorandum predviđa organizovanje zajedničkih konferencija,