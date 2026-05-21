Crna Gora obeležava 20 godina nezavisnosti: Kako se stiglo od referenduma za odvajanje od Srbije do praga EU

Crna Gora obeležava 20 godina od obnove nezavisnosti centralnom proslavom u Podgorici. Premijer Milojko Spajić poručuje da je evropski put zajednički cilj države, dok analitičari ocenjuju da su političke tenzije manje, ali da društvene podele i dalje postoje.

Odluka o istupanju iz državne zajednice sa Srbijom doneta je 21. maja 2006. godine, kada je 55,5 odsto građana glasalo za opciju "da". Istoričar i analitičar Milovan Pisari podseća da je ta godina bila presudna za promenu arhitekture celog regiona. Naglašava da je dogovoreni cenzus od 55 odsto pređen za svega 2.300 glasova, što ukazuje na to da se polovina tadašnjeg stanovništva nije izjasnila za nezavisnost. "Zajednica je u ekonomskom smislu bila u teškom