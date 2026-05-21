(Foto) Vučić sa potpredsednikom Vlade Ukrajine o slobodnoj trgovini i jačanju saradnje dve zemlje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa potpredsednikom Vlade Ukrajine Tarasom Kačkom o sporazumu o slobodnoj trgovini, jačanju ekonomske saradnje i energetici, uz poruku da dve zemlje imaju prostor za širenje partnerstva.

"Otvoren i sadržajan razgovor sa potpredsednikom Vlade Ukrajine o unapređenju bilateralnih odnosa, evropskom putu naših zemalja i daljem razvoju saradnje u oblastima od zajedničkog interesa", objavio je Vučić na Instagramu nakon sastanka. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Kako je naveo, razgovarano je o jačanju ekonomske saradnje, nastavku pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini, kao i mogućnostima za povećanje robne razmene, investicija i