Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se, kada se rat u Ukrajini završi, cela Evropska unija vratiti kupovini ruskog gasa jer je jeftiniji od onog koji se isporučuje preko Baltičkog mora.

On je u intervjuu za poljski list Ržečpospolita rekao da planira da radi na diversifikaciji kupovine energije i da će obratiti posebnu pažnju na obezbeđivanje bezbednosti snabdevanja, vodeći računa o cenama sirovina. Na konstataciju lista da Mađarska nastavlja da uvozi gas i naftu iz Rusije, što pomaže u finansiranju rata sa Ukrajinom, Mađar je kazao das e nakon pobede njegove stranke Tisa na izborima u Mađarskoj geografija nije promenila. "Rusija će ostati tamo