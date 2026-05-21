Smena sunca i oblaka, lokalno kratkotrajna kiša: temperatura do 26 stepeni

U četvrtak se očekuje promenljivo vreme, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Lokalno će se javiti kratkotrajna kiša ili pljusak, uz ređu grmljavinu.

Ujutru će duvati slab do umeren, a tokom dana povremeno i jak severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura biće od 22 do 26 stepeni. U petak i subotu zadržaće se promenljivo oblačno i nestabilno vreme, sa čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavine, koji lokalno mogu biti i izraženiji u popodnevnim satima. Dnevna temperatura biće od 21 do 27 stepeni. U nedelju se očekuje postepeno razvedravanje i više sunčanih intervala, uz porast temperature, prenosi RHMZ.