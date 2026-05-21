SPC i vernici slave Spasovdan, praznik Vaznesenja Hristovog: Patrijarh Porfirije predvodi litiju u Beogradu

Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik Vaznesenja Gospodnjeg, Spasovdan, kojim se obeležava 40. dan nakon Vaskrsa kada se Isus Hristos uzdigao na nebo, a litiju u Beogradu, povodom gradske slave, predvodiće patrijarh Porfirije.

Spasovdan se praznuje uvek u četvrtak, 40 dana posle Vaskrsa, a deset dana pre Duhova. Prema hrišćanskom verovanju, Hristos je vaskrsenjem pokazao da je jači od smrti i 40 dana kasnije njegovi učenici su se nalazili za trpezom. Tog dana Hristos im se ponovo javio i rekao: "Idite po svemu svetu i propovedajte Jevanđelje svakom stvorenju. Ko poveruje i krsti se, biće spasen, a ko ne poveruje biće osuđen". Hristos je, prema predanju, učenicima obećao Duha Utešitelja i