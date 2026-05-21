Britanska radio-stanica proglasila kralja Čarlsa Trećeg mrtvim, prekinuli program i pustili himnu

Britanska radio-stanica Radio Karolajn našla se u centru skandala nakon što je zbog, kako tvrde, „računarske greške“ emitovala lažnu vest da je kralj Čarls Treći preminuo.

Incident se dogodio u utorak popodne, dok su kralj Čarls Treći i kraljica Kamila boravili u zvaničnoj poseti Severnoj Irskoj. Nakon objave, radio je prekinuo program, a prema navodima britanskih medija, emitovana je i himna. Menadžer stanice Piter Mur objavio je izvinjenje na društvenim mrežama i objasnio da je do incidenta došlo zbog tehničkog problema u glavnom studiju. „Zbog računarske greške u našem glavnom studiju, prilog o smrti monarha, koji sve stanice u