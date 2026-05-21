Merc predlaže ubrzanu integraciju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju

Nemači kancelar Fridrih Merc je ocenio da proces proširenja Evropske unije predugo traje iako je geopolitička nužnost, i predložio da se inovativnim rešenjima ubrza integracija Zapadnog Balkana i Moldavije, a za Ukrajinu je predložio i pridruženo članstvo u Uniji.

U pismu upućenom predsedniku Evropskog Saveta Antoniju Košti, predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen i Nikosu Hristodulidisu, predsedniku Kipra koji predsedava Savetom EU, Merc je istakao da EU treba da ostane privržena obećanju da zemlje Zapadnog Balkana i Moldavija mogu da se pridruže EU. "Predlažem da pronađemo inovativna rešenja i za te kandidate koji se dugo pripremaju za članstvo i da ubrzamo i njihov proces pristupanja", napisao je Merc u pismu