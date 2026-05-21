Putin i Lukašenko nadgledali nuklearnu vežbu u Belorusiji: „Spremni smo da branimo prostor od Bresta do Vladivostoka“

Predsednici Rusije i Belorusije Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko povezali su se danas video-pozivom tokom izvođenja zajedničke vežbe jedinica za borbenu primenu nuklearnog oružja i nuklearne podrške u Osipovičkom okrugu na istoku Belorusije.

Lukašenko se javio Putinu sa komandnog punkta beloruskog Ministarstva odbrane, nakon što mu je predstavljen plan vežbe. Takođe, rekao je da Belorusija i Rusija nikome ne upućuju pretnje. "Ali imamo takvo oružje i spremni smo da ga koristimo za odbranu našeg zajedničkog otadžbinskog prostora od Bresta do Vladivostoka. Ako nešto postoji u našim rukama, moramo da znamo i da ga koristimo", dodao je on, prenosi Belta. Aleksandar Lukašenko je u okrugu Osipoviči obišao i