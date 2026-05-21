RHMZ upozorava na kratkotrajne vremenske nepogode u petak i subotu

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se sutra i u subotu na području Srbije očekuju kratkotrajne vremenske nepogode.

U petak i subotu biće promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji posle podne mogu biti lokalno izraženiji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada i jak, kratkotrajno i olujni severni i severozapadni vetar i to sa većom verovatnoćom pojave u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, navodi RHMZ. Narandžasti meteo-alarm, koji označava opasno vreme, sutra će biti na snazi u Šumadiji, Pomoravlju, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji.