OTKRIVAMO Merc poslao "nonpejper" u kom predlaže novi plan za proširenje EU: Šta to znači za Srbiju

Nemački kancelar Fridrih Merc uputio je čelnicima Evropske unije "nonpejper" u kojem predlaže potpuno novi model proširenja Evropske unije, koji bi mogao direktno da utiče i na zemlje Zapadnog Balkana, uključujući Srbiju. U dokumentu, u koji je Nova.rs imala uvid, Merc predlaže formu "pridruženog članstva" koja bi državama kandidatima omogućila ulazak u pojedine evropske institucije i procese odlučivanja i pre formalnog članstva u EU. Ovo se pre svega odnosi na Ukrajinu, ali postoji i predlog kakav status

Dokument, upućen predsedniku Evropskog saveta Antoniju Košti, predsedniku Saveta Evropske unije Nikosu Hristodulidesu i predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen, nastao je u trenutku kada u Briselu raste frustracija zbog sporog procesa proširenja, ali i zbog rata u Ukrajini i sve snažnijeg geopolitičkog pritiska na evropski kontinent. Merc u pismu otvoreno navodi da EU više nema vremena za odlaganje i da je potrebno pronaći "novu dinamiku" za Ukrajinu,