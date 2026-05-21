Partizan razbio Zvezdu za finale ABA lige, Osetkovski i Fernando blistali, pričaće se o uvredama za Vučića i poruci za studente…

Košarkaši Partizana plasirali su se u finale ABA lige nakon što su i u drugoj utakmici polufinalne serije bili bolji od Crvene zvezde rezultatom 89:78.

Krenulo je nervozno sa obe strane, za prva tri minuta viđeno je ukupno šest poena, crno-beli su poveli 5:1, potom 8:4, ali je Zvezda uspela da serijom 8-0 dođe do preokreta i 12:8. No, od tog trenutka crveno-beli su stali, a Partizan nakon trojke Nika Kalatesa ušao u seriju (17:14) i pre kraja prve deonice se trojkama Dilana Osetkovskog, Alekseja Pokuševskog, Dvejna Vašingtona i pogotkom Tonjea Džekirija sa poludistance došao do 28:16. Prednost je od tog momenta