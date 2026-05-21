Protest zbog suspendovanja šestoro nastavnika Jovine gimnazije u Novom Sadu

Veći broj građana i učenika okupio se danas na protestu u Novom Sadu zbog suspendovanja šestoro nastavnika i nastavnica Jovine gimnazije, koje je direktor Radivoje P. Stojković danas isključio iz nastave, na kom su okupljeni zatražili i njegovu smenu.

Suspendovani su Marija Vasić, Rima Grujić, Jovan Travica, Danijela Grujić, Dragan Vulić i Biljana Prlina. Skup podrške suspendovanim prosvetarima održan je ispred Mašinske škole, koja je jedna od loakcija u koju je ranijom odlukom direktora izmeštena nastava iz Jovine gimnazije. "Ako se ne budemo borili sile mraka će pobediti, Jovine gimnazije neće biti", ocenila je profesorka Rima Grujić obraćajući se okupljenima. Ona je navela i da je ovaj protest "okrenut prema