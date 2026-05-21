Prve fotografije sa mesta pucnjave na Novom Beogradu: Policija ispred lokala u kojem je ranjen vlasnik, na kafić pre nekoliko meseci bačena bomba FOTO

Jedna osoba je ranjena u pucnjavi koja se dogodila nešto posle 11 časova u poznatom restoranu "Džeri" na Novom Beogradu, a prema prvim i nezvaničnim informacijama, upucan je vlasnik.

Ispred restorana "Džeri" trenutno se nalazi policija. Zasad nisu poznate sve okolnosti napada, a privedena je jedna osoba. Ranjeni muškarac je prevezen u Urgentni centar i njegovo stanje zasad nije poznato. Inače, restoran Džeri se pre nekoliko meseci našao na meti grupe koja se dovodi u vezu sa paljenjem lokala po Beogradu. Tada je bačena bomba ispred lokala. Eksplozija se dogodila početkom februara, oko dva sata posle ponoći i naprava je bačena ispred ulaza u